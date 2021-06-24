Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации Уимблдона

Сегодняшний матч был тяжелее и упорнее, нежели вчерашний поединок Говорцовой против бельгийки Мари Бенуа (WTA: 234) (7:5, 6:4). Но проявив волю и характер, белорусская теннисистка все-таки смогла добиться победы.Говорцова начала игру, что называется, с места в карьер – 2:0. Но развить или хотя бы удержать необходимое для выигрыша сета преимущество не сумела и, дважды потеряв свою подачу, отдала первую партию.Во втором сете уже Шрамкова повела с брейком – 2:0. Однако теперь уже Говорцова повернула течение партии вспять. Сначала она сделала обратный брейк в седьмом гейме, а затем оставила за собой и тай-брейк, до которого по итогам дошло выяснение отношений.Решающая третья партия поначалу складывалась не в пользу Говорцовой, уступившей свою подачу в третьем гейме. Но в концовке белоруска взяла пять геймов кряду (в том числе три на приеме), что позволило ей поставить яркую точку в сете и матче.В финальном раунде квалификации соперницей четвертой ракетки нашей страны будет Кристина Буча из Испании (WTA: 166). Матч запланирован на завтра.