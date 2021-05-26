Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации Roland Garros

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Сегодняшний матч сложился для четвертой ракетки Беларуси гораздо сложнее, нежели поединок первого круга против На-Ле Хань из Южной Кореи (WTA: 224) (6:3, 6:3). Однако победы Говорцова так или иначе добилась.По ходу первого сета Фетт вырывалась вперед с брейком – 1:0 и 4:3. Белоруска оба раза смогла оперативно устранить фору. Однако в девятом гейме представительница хорватской школы тенниса в третий раз отличилась на приеме. И ответить ей тем же в следующем гейме белоруска не сумела.Вторая партия, как и первая, была богата на брейки. Но теперь уже Говорцова сделала их больше (четыре против двух), что и позволило ей закрыть сет в свою пользу.А третий сет стал для белоруски самым настоящим тестом на стрессоустойчивость. Хорватка лидировала с брейком 2:0 и 4:2. Но Говорцова вернула утраченное, а в концовке уже сама взяла быка за рога и, как следствие, отпраздновала победу в партии и вообще в матче.Путевку в основную сетку грунтового мейджора четвертая ракетка нашей страны оспорит с кем-то из пары Александра Крунич (WTA: 212, Сербия) – Елена Габриэла Рузе (WTA: 174, Румыния).Также участие в квалификации этого Roland Garros принимал Илья Ивашко (ATP: 89), но для него, к сожалению, оказался непреодолимым уже барьер стартового раунда. Белорусский теннисист неожиданно уступил россиянину Андрею Кузнецову (ATP: 448) – 4:6, 6:7 (1:7).