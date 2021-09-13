Готовко уступила Феррандо в решающем раунде квалификации теннисного турнира в Словении

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В состоявшемся накануне стартовом матче квалификации белорусская теннисистка тоже заставила понервничать, но все-таки взяла верх над итальянкой Камиллой Розателло (WTA: 407) – 3:6, 6:3, 6:2. Но преодолеть второй квалификационный барьер и тем самым сделать шаг в основную сетку турнира Юлия Готовко, увы, не смогла.В первом сете, который превратился в самый настоящий парад брейков (их было по четыре с каждой стороны), все решилось на тай-брейке.Но во второй партии такой же острой борьбы не наблюдалось. Готовко трижды не удержала собственную подачу, а сама при этом ни разу не сумела отличиться на приеме, что и предопределило такой исход сета.Из топ-теннисисток на этот турнир заявились, например, Петра Мартич, Юлия Путинцева, Элисон Риске, Сорана Кырстя и Тамара Зиданшек. Они, разумеется, начнут выступать сразу с 1/16 финала.