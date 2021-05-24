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  2. Готовко проиграла Заневской в 1/16 финала теннисного турнира в Страсбурге

Готовко проиграла Заневской в 1/16 финала теннисного турнира в Страсбурге

Юлия Готовко (WTA: 280), к сожалению, не смогла пробиться в 1/8 финала теннисного турнира из разряда WTA 250 с призовым фондом $ 235 238 во французском Страсбурге. На стадии 1/16 финала белоруска за 59 минут разгромно проиграла бельгийке Марине Заневской (WTA: 259) – 2:6, 1:6.

Фото: pixabay.com

Преодолев квалификацию и впервые в карьере пробившись в основную сетку турнира под эгидой WTA, 21-летняя белоруска уже порадовала. Однако и продолжение не казалось чем-то фантастическим. Во-первых, Готовко показывает все более и более зрелый теннис и уже потихоньку обвыкается на новом для себя уровне. А во-вторых, Марина Заневская – не та оппонентка, которой стоит уж слишком бояться.

Увы, но представительница белорусской школы тенниса, похоже, перегорела и, как следствие, аргументов против бельгийки не нашла.

По сути, равная борьба шла только до счета 2:2. А из одиннадцати последующих геймов Заневская выиграла десять, что и привело ее к убедительной победе.

Первый раунд квалификации Юлия Готовко, напомним, прошла без борьбы, так как ее соперница, россиянка Варвара Грачева (WTA: 88) на игру не вышла. А во втором круге квалификации белоруска взяла верх над француженкой Эвитой Рамирез (WTA: 1332) – 6:3, 7:5.

На турнир в Страсбурге заявились, в частности, такие известные теннисистки, как Бьянка Андрееску, Джессика Пегула, Екатерина Александрова, Юлия Путинцева и Барбора Крейчикова. Соревнования являются заключительным этапом подготовки к Roland Garros.
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