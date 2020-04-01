Готовится к выходу книга о партизанских "друкарах" Могилевщины

Книга «Партизанские «друкары Могилевщины: и словом, и пулей!» могилевского писателя и лидера историко-патриотического клуба «Виккру» Николая Борисенко скоро увидит свет. Автор документально-публицистического издания впервые откроет неизвестные страницы жизни журналистов партизанских отрядов, расскажет об условиях, в которых печатались подпольные газеты, журналы и листовки.





По словам автора, во время работы над книгой удалось восстановить имена всех редакторов партизанских изданий. Оказывается, не все газеты печатались на бумаге — в конце 1942-го — начале 1943-го, когда ее катастрофически не хватало, партизаны распространяли свою информацию на… бересте.

Ожидается, что книга, состоящая из 230 страниц, выйдет через месяц тиражом в 400 экземпляров.