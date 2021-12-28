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Готовится интервью Лукашенко российскому журналисту Соловьеву

В настоящее время ведется подготовка к интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

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"Замечательный получился разговор с Дмитрием Киселевым (генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня". – Прим. ред.). Очень долго и широко его обсуждали. Впереди еще одно очень интересное интервью", – сказала пресс-секретарь.

Ведущая передачи Мария Петрашко уточнила, идет ли речь о коллеге Владимире Соловьеве, который ранее, по ее словам, довольно агрессивно по риторике выступил в адрес пресс-секретаря Главы белорусского государства. "Чем вы объясните такое поведение? Это его последний шанс или просто хайп?" – спросила она.

"Я предлагаю не оперировать здесь какими-то острыми вашими журналистскими категориями как "шанс последний" или "хайп". Я для себя это объясняю действительно большим желанием Владимира Рудольфовича составить вот этот интересный и мощный разговор. Хочу сказать, что мы сейчас целенаправленно движемся по этому пути. По нашему плану, если все будет нормально, наш информационный 2022 год мы откроем большим разговором Александра Лукашенко и Владимира Соловьева. Я уверена, что у нас все получится и что будет очень интересно", – заявила Наталья Эйсмонт.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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