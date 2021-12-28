Готовится интервью Лукашенко российскому журналисту Соловьеву

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– сказала пресс-секретарь.Ведущая передачи Мария Петрашко уточнила, идет ли речь о коллеге Владимире Соловьеве, который ранее, по ее словам, довольно агрессивно по риторике выступил в адрес пресс-секретаря Главы белорусского государства.– спросила она.– заявила Наталья Эйсмонт.