Готовимся к весне: топ-6 стильных кожаных панам

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ruslanbaginskiy.com

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marineserre.com

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ruslanbaginskiy.com

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loewe.com

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Один из трендовых фасонов, успешно вышедших вперед, панама. Да, она напоминает ту самую из детства, которыми мамы усердно пытались скрыть нас от солнца. Однако сейчас ее интерпретируют во всех возможных материалах и фасонах. В топе оказались две: меховая и кожаная. И если в первой модницы ходили всю зиму, то вторая может стать идеальной альтернативой шапке в весенний сезон: и стильно выглядит, и от ветра с солнцем защищает.Для тех, кто не знает, с чем сочетать, подскажем: головной убор можно носить с обтягивающим лонгсливом, брюками карго и массивными ботинками. Для любителей классики панаму можно надеть под брюки dad-fit, жакет в клетку и пальто.