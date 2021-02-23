Готовимся к весне: топ-6 стильных кожаных панам

Довольно часто мы недооцениваем такую важную часть гардероба, как головной убор, хотя нередко он меняет общее восприятие всего образа. Многие ассоциируют шапки только с зимним временем года, однако есть альтернативы, которые будут актуальны не только в холод. Представляем свою подборку стильных замен шапке.
Фото: ruslanbaginskiy.com
Один из трендовых фасонов, успешно вышедших вперед, панама. Да, она напоминает ту самую из детства, которыми мамы усердно пытались скрыть нас от солнца. Однако сейчас ее интерпретируют во всех возможных материалах и фасонах. В топе оказались две: меховая и кожаная. И если в первой модницы ходили всю зиму, то вторая может стать идеальной альтернативой шапке в весенний сезон: и стильно выглядит, и от ветра с солнцем защищает.
Фото: marineserre.com
Для тех, кто не знает, с чем сочетать, подскажем: головной убор можно носить с обтягивающим лонгсливом, брюками карго и массивными ботинками. Для любителей классики панаму можно надеть под брюки dad-fit, жакет в клетку и пальто.
Фото: ruslanbaginskiy.com
Фото: loewe.com
Фото: isabelmarant.com
Фото: Manokhi
Фото: kenzo.com
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