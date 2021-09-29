Государственный таможенный комитет выразил соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ

ГТК разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, который был убит во время исполнения служебного долга. Соболезнование опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.
"Бесконечно тяжело потерять сына, супруга, отца, надежного товарища, профессионального сотрудника. Выражаем глубокие соболезнования родственникам, друзьям, руководству и коллективу Комитета государственной безопасности. Такая утрата невосполнима для нас всех, плечом к плечу исполняющих свой служебный долг перед родной страной", – сказано в публикации.
Фото из архива БЕЛТА