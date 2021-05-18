Государственный секретариат Совбеза станет госорганом

Об этом рассказал журналистам Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович сегодня по итогам заседания Совета Безопасности. Глава государства и члены Совета безопасности рассмотрели проекты новых редакций Положений о Совете Безопасности и Государственном секретариате Совета Безопасности как его рабочем органе. В том числе предлагается Государственному секретариату придать статус государственного органа, сообщил Александр Вольфович:
– Основная задача, поставленная для корректировки данных документов, – повышение эффективности и ответственности Совета Безопасности в вопросах национальной безопасности. По данному вопросу проанализирован собственный опыт, а также опыт иностранных государств, в основном наших союзников – членов ОДКБ.
Госсекретарь Совбеза напомнил, что Положения о Совете Безопасности и Государственном секретариате Совета Безопасности изданы в 2000 году. За это время изменились нормативные документы, поэтому Положения также необходимо привести в соответствие с нынешней законодательной базой, исходя из требований и реалий сегодняшнего дня.
– Основные задачи и функции Совета Безопасности сохранены, оптимизированы и уточнены. Появилась задача содействия Президенту в реализации полномочий в сфере обеспечения вопросов национальной безопасности. Нормативно закреплена функция Совета Безопасности, отраженная в Декрете № 2: что полномочия Президента в случае гибели или других насильственных действий переходят коллективному органу – Совету Безопасности, который возглавит Премьер-министр, – добавил Александр Вольфович.
Среди новых функций Совбеза – прогнозирование, выявление, анализ, оценка вызовов и угроз национальной безопасности; определение комплекса мер по их ликвидации; определение государственных органов и должностных лиц, ответственных за его реализацию; рассмотрение вопросов стратегического планирования.
Новые Положения будут открытыми и доступными для ознакомления населения. Члены Совбеза учтут замечания Президента, высказанные на сегодняшнем совещании, и внесут соответствующие поправки в проекты. Александр Вольфович добавил, что документы будут представлены для утверждения Главе государства в ближайшее время.
Фото: БЕЛТА
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Государственный секретариат Совбеза станет госорганом
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