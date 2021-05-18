Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Государственный секретариат Совбеза станет госорганом

Государственный секретариат Совбеза станет госорганом

Об этом рассказал журналистам Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович сегодня по итогам заседания Совета Безопасности. Глава государства и члены Совета безопасности рассмотрели проекты новых редакций Положений о Совете Безопасности и Государственном секретариате Совета Безопасности как его рабочем органе. В том числе предлагается Государственному секретариату придать статус государственного органа, сообщил Александр Вольфович:


– Основная задача, поставленная для корректировки данных документов, – повышение эффективности и ответственности Совета Безопасности в вопросах национальной безопасности. По данному вопросу проанализирован собственный опыт, а также опыт иностранных государств, в основном наших союзников – членов ОДКБ.

Госсекретарь Совбеза напомнил, что Положения о Совете Безопасности и Государственном секретариате Совета Безопасности изданы в 2000 году. За это время изменились нормативные документы, поэтому Положения также необходимо привести в соответствие с нынешней законодательной базой, исходя из требований и реалий сегодняшнего дня.

– Основные задачи и функции Совета Безопасности сохранены, оптимизированы и уточнены. Появилась задача содействия Президенту в реализации полномочий в сфере обеспечения вопросов национальной безопасности. Нормативно закреплена функция Совета Безопасности, отраженная в Декрете № 2: что полномочия Президента в случае гибели или других насильственных действий переходят коллективному органу – Совету Безопасности, который возглавит Премьер-министр, – добавил Александр Вольфович.

Среди новых функций Совбеза – прогнозирование, выявление, анализ, оценка вызовов и угроз национальной безопасности; определение комплекса мер по их ликвидации; определение государственных органов и должностных лиц, ответственных за его реализацию; рассмотрение вопросов стратегического планирования.

Новые Положения будут открытыми и доступными для ознакомления населения. Члены Совбеза учтут замечания Президента, высказанные на сегодняшнем совещании, и внесут соответствующие поправки в проекты. Александр Вольфович добавил, что документы будут представлены для утверждения Главе государства в ближайшее время.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Блинкен заявил, что США нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией
В горах Турции пропала украинская туристка
КНР передала Беларуси 300 000 доз китайской вакцины от коронавируса
Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею
Минчанам предлагают обсудить изменения в план застройки района Грушевки
Крупко проведет личный прием граждан 19 мая
В Ошмянском районе состоялся фестиваль «Веселый Жужа»
Лунное затмение 26 мая: что можно, а что нельзя делать в этот день
Какие меры нужно принять, если вас укусила оса или пчела? Объясняет врач
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ информационного борца с режимом
Проект «Художник и город» в этом году сменит локацию, главным героем станет Леонид Щемелев
Медик дал важный совет готовящимся к беременности женщинам
Дефицит республиканского бюджета в январе – апреле составил BYN 700 млн
На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина
Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Швейцарии, обыграв экс-седьмую ракетку мира
В Светлогорске с четвертого этажа выпал ребенок
В обновленном законе «Об обеспечении единства измерений» появился новый вид услуг: узнали его преимущества
Белорусская делегация выступает на международных православных образовательных чтениях в Москве
В Витебской области на каникулах планируют оздоровить сорок тысяч детей
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обманом живут
В секторе Газа оценили нанесенный обстрелами Израиля ущерб в более чем $ 240 млн
Государственный секретариат Совбеза станет госорганом
Вольфович: военная обстановка вдоль белорусских границ становится все более напряженной
СМИ: Amazon планирует приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Беларусь разрабатывает стратегию по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога
Израиль нанес удары по ряду ракетных установок в секторе Газа
В Казани эвакуировали школу после письма якобы от сообщника Галявиева
Пиневич: в первую очередь мы вакцинируем пожилых, а потом сможем вернуться к прививочной кампании в выставочных центрах
В Китае за прошедшие пять лет каждые два дня открывался новый музей
Слезы Леди Гаги и кадры с похорон принцессы Дианы: принц Гарри аннонсировал сериал с Опрой Уинфри
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Социохакинг-2
Пиневич: форум «Здравоохранение Беларуси – 2021» отражает тенденции развития медицины в стране и Европейском регионе
Биржа: 18 мая доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
В Воложинском районе 73-летний водитель "Ниссана" сбил пожилую женщину
Выставка-форум «Здравоохранение – 2021» в Минске – стрим
Для чего Tut.by создавал себе образ информационного борца с режимом
Apple Music меняет формат звучания
Илон Маск потерял второе место в списке богатейших людей мира
Лукашенко о действии Декрета № 2: только в одном случае!
Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме
Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Реалии развеют мифы
При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг – Пиневич
Пропавший в Бресте футболист из Нигерии найден
В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ