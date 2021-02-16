Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота награжден орденом Почета. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 февраля, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Этой награды Григорий Рапота удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России.
Фото: архив БЕЛТА
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота награжден орденом Почета
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