Государственный флаг Республики Беларусь и копия Знамени Победы подняты на Эверест

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Напомним, что это совместный проект Белорусской федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси. Старт его состоялся в апреле на Кургане Славы – одном из главных символов борьбы белорусского народа за мир и независимость. Как отмечалось, в этом году – 80-летие начала Великой Отечественной войны. И символично, что Государственный флаг Республики Беларусь, копия Знамени Победы и земля с Кургана Славы подняты на Эверест именно накануне этой трагической для всего мира даты – как еще одно напоминание о ценности и важности мира для каждого., – подчеркнули в пресс-службе Федерации профсоюзов. –