Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Фото: архив БЕЛТА

Указом № 287 утверждено решение о награждении орденами, медалями и присуждении почетных званий за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в охрану здоровья населения, организацию и оказание высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, внедрение новых методов диагностики и лечения.

В частности, ордена Почета удостоены главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева, заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Левшина и заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

Медалью "За отличие в воинской службе" награждены начальники инфекционных отделений - врачи-инфекционисты государственных учреждений "432 ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил" Кирилл Дубовец и "1134 военного клинического медицинского центра ВС" Леонид Евменьчиков.

Большая группа работников различных учреждений здравоохранения и образования удостоена медали "За трудовые заслуги".

Звание "Народный врач Республики Беларусь" присвоено заведующему кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорю Карпову, а "Заслуженный врач Республики Беларусь" – врачу анестезиологу-реаниматологу 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова Дмитрию Бычковскому и врачу-пульмонологу Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Татьяне Шебушевой.

Президент также подписал Указ № 290 о награждении представителей различных сфер деятельности за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и укрепление общественного порядка, усовершенствование налоговой системы, достижение высоких производственных показателей, развитие ветеранского движения, нефтяной промышленности и железнодорожного транспорта, заслуги в сфере жлищно-коммунального хозяйства, науки, образования, спорта, эстрадного искусства и культуры.

Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены начальник управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Василий Галь и начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Юрий Шаплавский.

Милиционер группы задержания Столбцовского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Андрей Толстой удостоен медали "За спасенную жизнь".

Заслуги военнослужащих, пограничников, сотрудников Следственного комитета отмечены медалями "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране государственной границы", "За отличие в охране общественного порядка".

Орденом Почета и медалью "За трудовые заслуги" награждены представители ветеранского движения, предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальной сферы, сотрудники Министерства по налогам и сборам, Белорусской железной дороги, Следственного комитета, спортсмены.

Представители сферы искусства и образования удостоены медали Франциска Скорины. Почетное звание "Народный артист Беларуси" присвоены солистам Молодежного театра эстрады Инне Афанасьевой и Национального академического Большого театра оперы и балета Владимиру Громову. Указом также присвоены звания заслуженных деятелей представителям различных сфер.

Александр Лукашенко также подписал распоряжения об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 она объявлена группе из 25 врачей учреждений здравоохранения и работников медицинских университетов.

Представители Национального статистического комитета и региональных статистических управлений удостоены Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в подготовку и проведение переписи населения в 2019 году, а также в реализацию государственной политики в сфере статистики.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Игорь Петришенко: В стране созданы беспрецедентные условия для развития агроэкотуризма
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 31 районе Беларуси
Карпенко: в стране создана система поддержки талантливой и одаренной молодежи
Республиканский молодежный поезд прибыл в Минск
Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Головченко: государство не может уйти от поддержки БМЗ
Украинские артисты после участия в «Славянском базаре» поблагодарили Витебск за гостеприимство
Автомобиль Peugeot врезался в мотоцикл Honda в Минске
«Сельская газета» начинает публиковать рейтинг лучших работников и хозяйств на жатве-2020
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой
Как выживает ресторанный бизнес во Франции во время коронавируса
В первом полугодии 2020-го розничный товарооборот составил 25,1 млрд рублей
«Одноклассники» запустили «Журнал действий» для администраторов групп
Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 1248,9 рубля
Думали пропал при сборе грибов, оказалось - убит: в Петриковском районе милиция оперативно раскрыла преступление
В Беларуси около 500 объектов общепита специализируется на национальной кухне
Прибытие молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» в Минск - стрим
Первые долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента поедут в регионы на следующей неделе
Контейнерный поезд с 2000 куб. м. пиломатериалов отправился в Китай
"Беллегпром" готовится к новому учебному году - вот сколько моделей рюкзаков и формы выпустят
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
Мы поднялись в небо с парашютистом Олегом Фоминым для проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Лучшие фото недели: Жатва, сердце в небесах и миссия на Марс. Выбор "СБ"
Витебская область начинает жатву
В Беларуси повышается размер пособия по уходу за ребенком
Каски, краги, два «рукава». Что показывают спасатели гостям минского «Музея огня»
Бабарико предъявлено новое обвинение
Директор IT-компании Максим Зябко: «Став резидентом Парка высоких технологий, мы ощутили реальную поддержку»
Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Бузовский: в Беларуси заложен надежный фундамент, чтобы уверенно двигаться вперед
Слух: Apple перенесет презентацию новых iPhone на конец октября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женская революция, или Бабий бунт
19,5 тысяч дефектов и нарушений выявили инспекции Госстройнадзора в этом году на строящихся объектах жилья
Тейлор Свифт выпустила новый альбом
Стрим с церемонии захоронения останков неизвестного солдата в Брестском районе
Идеально созревшие хлеба нужно убрать с идеальным качеством
Клинковый сыр мог бы стать гастрономическим брендом страны
На элеваторы уже поступает зерно. Хватит ли его для продовольствия и фуража?
Что нужно знать про дегенеративные поражения тазобедренного сустава
Макей прокомментировал отдельные события электоральной кампании в Беларуси
Объемы строительства жилья в Беларуси планируется увеличить
Макей: Беларусь заинтересована, чтобы ЕС оставался важным политическим и экономическим партнером
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Гонка за вакциной
Лукашенко в Марьиной Горке угостил детей мороженым и шоколадом
Почему дети стали чаще выпадать из окон
Что делать, если вы заблудились в лесу? Квест-тест с рекомендациями
Авторы
СКАНИРУЙТЕ