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Государственные ресурсы подверглись DDoS-атаке

Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET. Такая информация размещена на сайте центра, передает БЕЛТА.

– Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел (mvd.gov.by). Воздействие продолжилось и 9 августа. Были совершены атаки в 2:52 и 6:17, их продолжительность составила около часа для каждой. Необходимо отметить, что пиковое значение зафиксировано на отметке 203 Гб/с, а среднее  – из расчета 91+49 Гб/с, – проинформировали в центре.

Злоумышленники использовали технологии воздействия UDP Flooding, UDP Fragment, UDP0 Flooding, DNS Flooding, ICMP Misuse и NTP Flooding.

– Необходимо отметить, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием, – отметили в CERT.BY.

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