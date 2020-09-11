Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с учеными Национальной академии наук. Он напомнил, что в стране были усовершенствованы условия оплаты труда работников бюджетных научных организаций. Установлены надбавки к пенсиям.
Кроме того, повышены размеры стипендий аспирантов и докторантов, установлены доплаты к пенсиям. Оптимизирован порядок коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Развивается законодательство в сфере интеллектуальной собственности.
– Уже сделан основополагающий шаг в будущую научную пятилетку. В мае по вашим предложениям утверждены единые приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. Государственные ресурсы будут сконцентрированы на развитии наиболее важных и значимых направлений науки, экономики и социальной сферы, – добавил Президент.
Он также обратился к присутствующим:
– Ждем от вас прорывных разработок и новых решений в различных отраслях: медицине, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, машино- и приборостроении, производстве современных материалов, развитии нано- и биотехнологий, освоении космоса. В этой аудитории все хорошо понимают, что наука должна задавать тренды будущего. Создавать и продвигать новые точки роста для всей экономики.
Фото: БЕЛТА
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Государственные ресурсы будут сконцентрированы на развитии наиболее важных и значимых направлений науки, экономики и социальной сферы
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