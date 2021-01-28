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Государственную поддержку семей обсуждают в Палате Представителей Национального собрания

Эксперты отмечают, что поддержка семей с детьми - государственный приоритет. 


На встрече также рассматривают важнейшие направления поддержки и помощи многодетных семей, вопросы здравоохранения, охраны материнства и детства.

- Сегодня молодое поколение  делает ставку на профессиональный рост и материальное благополучие, в результате отодвигается возраст рождения детей. Сейчас это уже 27 лет. При выстраивании государственной политики, необходимо работать над подготовкой молодежи к вступлению в брак, рождению и воспитанию детей, повышать престиж материнства, - отметила, открывая встречу министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Министр также подчеркнула, что сегодня множество браков распадается. Одно из решений проблемы – развитие семейной медиации, просветительских программ в системе образования по основам семейной жизни.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Валентина Курсевич считает, что за последние годы произошли существенные изменения законодательства, укрепившие в нашем обществе традиционные ценности.

- Многие семьи на себе ощущают реальную заботу и помощь со стороны государства.  У нас насчитывается 11 видов государственных пособий. И эта помощь охватывает более 460 тыс. детей. Главная программа поддержки материнства «Семейный капитал» показала высокую эффективность. Для многодетных семей открыто уже около 94 тыс. вкладов (депозитов). Сегодня есть возможность тратить эти средства для улучшения жилищных условий, образования, медобслуживания, не ожидая совершеннолетия ребенка. Я посмотрела статистику — 90 процентов с помощью этих средств стремятся улучшить жилищные условия.

Беларусь  проделала колоссальную работу, создав систему стимулирующих и поддерживающих мер. Это выплаты при рождении и воспитании детей, поддержка при строительстве жилья и другие формы адресной социальной помощи.

На встрече также обсуждали повышение престижа отцовства. Возможность двухнедельного отпуска для молодых отцов законодательно закреплена в стране закреплена. И важно не ограничиваться только этой мерой.

На встрече также говорили о развитие условий для гармоничного баланса "семья - работа". Это направление включает развитие гибких форм работы и дистанционной занятости, предоставление трудовых гарантий в связи с воспитанием детей.

По словам первого заместителя Министра здравоохранения Беларуси Елены Богдан еще одно важное направление, которое следует развивать — усиление профилактики абортов.

Мы должны выстраивать стратегию здоровой и счастливой семьи, прививать молодежи традиционные ценности. 
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Фото: Кристина Хилько
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