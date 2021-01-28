Государственную поддержку семей обсуждают в Палате Представителей Национального собрания

На встрече также рассматривают важнейшие направления поддержки и помощи многодетных семей, вопросы здравоохранения, охраны материнства и детства.- отметила, открывая встречуМинистр также подчеркнула, что сегодня множество браков распадается. Одно из решений проблемы – развитие семейной медиации, просветительских программ в системе образования по основам семейной жизни.считает, что за последние годы произошли существенные изменения законодательства, укрепившие в нашем обществе традиционные ценности.Беларусь проделала колоссальную работу, создав систему стимулирующих и поддерживающих мер. Это выплаты при рождении и воспитании детей, поддержка при строительстве жилья и другие формы адресной социальной помощи.На встрече также обсуждали повышение престижа отцовства. Возможность двухнедельного отпуска для молодых отцов законодательно закреплена в стране закреплена. И важно не ограничиваться только этой мерой.На встрече также говорили о развитие условий для гармоничного баланса "семья - работа". Это направление включает развитие гибких форм работы и дистанционной занятости, предоставление трудовых гарантий в связи с воспитанием детей.По словамеще одно важное направление, которое следует развивать — усиление профилактики абортов.