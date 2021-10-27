SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Гостиница БГПУ «Университетская» подтвердила статус хостела

Гостиница БГПУ «Университетская» подтвердила статус хостела

Гостиница «Университетская» Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка по результатам сертификации подтвердила статус хостела и готова принять иногородних гостей, сообщили в вузе.

– В октябре Белорусскому государственному педагогическому университету повторно был выдан сертификат соответствия, который удостоверяет, что гостиница «Университетская» соответствует категории «хостел» сроком на пять лет, – проинформировали в БГПУ. – В 2020 году в данном объекте размещения был проведен капитальный ремонт номеров, произведена закупка новой мебели и постельного белья. Кроме того, введены дополнительные услуги: реализация кофе и чая, предоставление посуды на оригинальных подносах, выполненных в технике декупажа.

В университетском отеле в наличии одноместные, двухместные, трехместные, четырехместные номера, а также люкс (однокомнатный и двухкомнатный). Стоимость проживания составляет от 13 до 36 рублей в сутки (в зависимости от условий номера). Расположена гостиница в микрорайоне Юго-Запад по улице Голубева.

– Приглашаем воспользоваться услугами гостиницы «Университетская» аспирантов, магистрантов, родителей, родственников студентов и гостей белорусской столицы, – уточнили в БГПУ.

В соответствии с СТБ 2577-2020 «Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Общие требования и классификация», введенным в действие в октябре 2020 года, классификация средств размещения распространяется на гостиницы (отели), включая мотели, хостелы, акватели, апарт-отели, гостиницы, расположенные в зданиях, являющихся историко-культурной ценностью или находящихся в зонах охраны историко-культурных ценностей, курортные гостиницы (отели), спа-отели, гостиницы с оказанием оздоровительных услуг и аналогичные им средства размещения; пансионаты, дома отдыха; санатории; базы отдыха; дома охотника, дома рыбака, шале, бунгало; фермерские гостевые дома. Классификация по категориям не распространяется на дома и помещения, сдаваемые внаем для проживания, средства размещения, используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, организаций социального обслуживания, а также кемпинги, общежития и иные средства размещения, в которых не предоставляются услуги гостиниц.

Фото: Facebook 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы