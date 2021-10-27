Гостиница БГПУ «Университетская» подтвердила статус хостела

Гостиница «Университетская» Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка по результатам сертификации подтвердила статус хостела и готова принять иногородних гостей, сообщили в вузе.

– В октябре Белорусскому государственному педагогическому университету повторно был выдан сертификат соответствия, который удостоверяет, что гостиница «Университетская» соответствует категории «хостел» сроком на пять лет, – проинформировали в БГПУ. – В 2020 году в данном объекте размещения был проведен капитальный ремонт номеров, произведена закупка новой мебели и постельного белья. Кроме того, введены дополнительные услуги: реализация кофе и чая, предоставление посуды на оригинальных подносах, выполненных в технике декупажа.

В университетском отеле в наличии одноместные, двухместные, трехместные, четырехместные номера, а также люкс (однокомнатный и двухкомнатный). Стоимость проживания составляет от 13 до 36 рублей в сутки (в зависимости от условий номера). Расположена гостиница в микрорайоне Юго-Запад по улице Голубева.

– Приглашаем воспользоваться услугами гостиницы «Университетская» аспирантов, магистрантов, родителей, родственников студентов и гостей белорусской столицы, – уточнили в БГПУ.

В соответствии с СТБ 2577-2020 «Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Общие требования и классификация», введенным в действие в октябре 2020 года, классификация средств размещения распространяется на гостиницы (отели), включая мотели, хостелы, акватели, апарт-отели, гостиницы, расположенные в зданиях, являющихся историко-культурной ценностью или находящихся в зонах охраны историко-культурных ценностей, курортные гостиницы (отели), спа-отели, гостиницы с оказанием оздоровительных услуг и аналогичные им средства размещения; пансионаты, дома отдыха; санатории; базы отдыха; дома охотника, дома рыбака, шале, бунгало; фермерские гостевые дома. Классификация по категориям не распространяется на дома и помещения, сдаваемые внаем для проживания, средства размещения, используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, организаций социального обслуживания, а также кемпинги, общежития и иные средства размещения, в которых не предоставляются услуги гостиниц.Фото: Facebook