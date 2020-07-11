Гости Александрии – о пересечении границ, белорусском гостеприимстве и традициях, которые должны продолжаться

Сегодня в Александрии историю можно не только увидеть, но и потрогать. Языческие купальские венки и глиняная, под старину, посуда. Рыцари в блестящих кольчугах и девушки-красавицы в национальных костюмах начала ХХ века. Но особый интерес гостей – к длинным торговым рядам и выставке-продаже всевозможных сувениров.

В этом году, не изменяя традициям, на Шкловщину приехали народные мастера из стран-соседок. Мастер по вышивке лентами из Черниговского центра народных ремесел Татьяна Самойленко на празднике четвертый раз. Добрались, рассказывает, без приключений. Помимо сувениров украинские мастера взяли с собой справки с отрицательным результатом на коронавирус – на всякий случай.

– Приехали со своими тестами, но оказалось, справки были не нужны: к нам в гостиницу специально приезжали специалисты, чтобы оперативно взять пробы. Радует, что в Беларуси вопросы безопасности всегда на первом месте. А еще порядок во всем – нам остается только завидовать. Организация праздника в Александрии просто шикарная. Такого я не встречала даже за границей. Скажу честно: уже несколько лет мы ждем июля, чтобы приехать в Беларусь. И приятно, что нас приглашают каждый раз, ценят, любят. А еще в Александрии у нас есть постоянные покупатели, которые из года в год приходят за сувенирами для друзей и родственников. «Как же мы вас ждали!» – вот буквально сегодня услышали эту фразу. Очень приятно, конечно.

Чтобы попасть на праздник в Александрию, мастер Анна Перетятько преодолела почти тысячу километров. Из Ивано-Франковской области Украины она привезла традиционные вышиванки, кожаные сумки и веночки – на них, признается, особый спрос. В редкие минуты, когда нет покупателей, девушка даже успевает давать мастер-классы по плетению. Мастерит веночки и сразу же их продает.

– В Александрии я третий раз. Очень нравится! Можно свое творчество показать и на других мастеров посмотреть. Если честно, думала, торг будет хуже: пандемия, все дела. Но все идет неплохо, веночки и вышиванки, особенно детские, разбирают прекрасно.

От украинских вышиванок – к тверской деревянной игрушке. Директор фабрики «Тверские сувениры» Ольга Соловьева докладывает обстановку:

– Домчались быстро, всего за 8 часов. Границу тоже прошли оперативно. Александр Лукашенко правильно сделал, что не ввел карантин, и жизнь не остановилась. Потому что мы, признаться честно, очень соскучились по атмосфере праздника. А здесь народ вовсю гуляет, не ожидала таких масштабов, если честно! Приняла нас Александрия (а мы здесь в первый раз) просто прекрасно. Нашу тверскую игрушку гости оценили. Плюс мы еще сувениры из Торжка с собой захватили. У нас в России, к сожалению, пандемия очень сильно ударила по народным промыслам, туристов практически нет… А здесь есть не только спрос на наши игрушки, но и прекрасный праздник, который очень спасает всех, кто устал сидеть дома.

Среди гостей праздника – торговый атташе Армении в Беларуси Карен Есаян и его супруга Наринэ. Шкловские пейзажи и александрийское гостеприимство, не скрывает она, очень напомнили родную Армению:

– Мне кажется, именно человеческая теплота и душевность роднит белорусов и армян. Наши народы очень гостеприимные и хлебосольные. До Александрии мы с мужем успели заехать на Трофимову криницу, я даже помочила ноги. Там очень красиво, спокойно, тихо – я сразу вспомнила Армению. К сожалению, это, вероятно, наш последний год в Беларуси. И хочется, конечно, успеть как можно больше. А еще, знаю, здесь есть традиция пускать по воде купальские венки. Сегодня, получается, мой последний шанс? Тогда очень постараюсь его не упустить.