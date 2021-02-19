Госстандарт за два года запретил ввоз и обращение в Беларуси 56 наименований опасных средств индивидуальной защиты

В 2019–2020 годах Госстандарт запретил ввоз и обращение в республике 56 наименований опасных средств индивидуальной защиты. В частности, в ходе надзорных мероприятий за указанный период было проверено 987 наименований продукции, вызвавшей подозрения у инспекторов. Это специальные рукавицы, перчатки, одежда, сигнальные жилеты, защитные каски и щитки, стропы. Нарушения были установлены почти у всей проверенной продукции. В топе нарушений – маркировка.
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– Мало того, что она была неполной – отсутствовала информация об изготовителе, защитных свойствах продукции, дате ее изготовления, – так и приведенная информация зачастую вводила в заблуждение потребителей, – говорит заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта Сергей Щербаков. – В защитном лицевом щитке сварщика, например, светофильтр для сварки был изготовлен из полимерного материала, в то время как в инструкции заявлялось силикатное стекло.
Также отсутствовали сертификаты или декларации о соответствии требованиям указанного технического регламента Таможенного союза, устанавливались нарушения требований безопасности. Так, на каркасах полимерных респираторов, контактирующих с лицом, имелись острые выступы.
Стропы не выдерживали статическую нагрузку. В сигнальных жилетах не соблюдалась яркость фонового материала: при норме не менее 0,76 показатель составил всего лишь 0,49. В защитных касках боковая деформация вместо положенных не более 40 мм составила 73 мм, а остаточная вместо не более 15 мм – 33 мм. Такие нарушения создавали риск для жизни и здоровья человека. Перчатки для защиты рук от механических воздействий не были устойчивы к проколу, порезу и истиранию. Например, перчатки с латексным покрытием при испытаниях по истиранию выдержали 170 циклов при норме не менее 1600 циклов. В других перчатках показатели «устойчивость к проколу», «устойчивость к порезу» были вдвое меньше нормы. Зачастую результаты испытаний не подтверждали заявленные защитные свойства перчаток. Причиной таких несоответствий может быть некачественное сырье, отделка, полимерное покрытие.
За выявленные нарушения Госстандарт запретил в 2019–2020 гг. ввоз и обращение в республике 56 наименований опасных средств индивидуальной защиты. Прекращено действие 31 документа о подтверждении их соответствия. Составлены протоколы об административных правонарушениях.
Фото: pixabay.com
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Госстандарт за два года запретил ввоз и обращение в Беларуси 56 наименований опасных средств индивидуальной защиты
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