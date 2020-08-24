Областные и Минское городское управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Госстандарта проводят мониторинги по подготовке предприятий и организаций страны к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщается на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.
Специалисты посещают учреждения образования, здравоохранения, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
В ходе мониторингов уделяется внимание вопросам технического состояния энергопотребляющего оборудования, в том числе утепления теплотрасс, ограждающих конструкций зданий и сооружений. При посещении котельных, работающих на местных топливно-энергетических ресурсах, – хранению древесного топлива.
В случае выявления недостатков выдаются рекомендации по их устранению до начала отопительного сезона.
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Госстандарт проводит мониторинг подготовки предприятий и организаций к отопительному сезону
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК