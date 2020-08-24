Госстандарт проводит мониторинг подготовки предприятий и организаций к отопительному сезону

Специалисты посещают учреждения образования, здравоохранения, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.В ходе мониторингов уделяется внимание вопросам технического состояния энергопотребляющего оборудования, в том числе утепления теплотрасс, ограждающих конструкций зданий и сооружений. При посещении котельных, работающих на местных топливно-энергетических ресурсах, – хранению древесного топлива.В случае выявления недостатков выдаются рекомендации по их устранению до начала отопительного сезона.