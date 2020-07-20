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  2. Госстандарт: около тысячи товаров включено с начала года в реестр опасной продукции

Госстандарт: около тысячи товаров включено с начала года в реестр опасной продукции

Она запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.

– Продукт, который выходит на рынок, должен быть в первую очередь безопасным. Это непременный атрибут. Отечественные производители выполняют такое требование беспрекословно, чего не скажешь об импорте, который поступает на наш рынок, – рассказал председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий в эфире телеканала ОНТ.

Госстандарт создал реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси.

– Если мы выявляем опасную продукцию, то заносим ее в этот реестр, и она уже не имеет права поступать на наш рынок. Только за истекший период 2020 года 991 позиция была внесена в реестр опасной, – отметил он. –Также отменено около 600 документов об оценке соответствия (сертификаты, декларации) – это на 99,9% продукция, которая поступает по импорту.

Председатель комитета подчеркнул, что за последние годы произошли существенные изменения в сфере качества.

– В 1990-е годы у нас было недостаточно продуктов питания, не говоря уже о том, что кто-то заботился об их качестве. Сегодня же совершенно другой уровень. И нужно отдать должное, что государство уделяет огромное значение качеству продукции, – обратил он внимание.

Валентин Татарицкий рассказал, что Беларусь интегрирована в систему международных организаций по стандартизации.

– Наша страна является полноправным членом Международной организации по стандартизации (ISO) и в настоящее время принимает участие в 173 ее технических комитетах. Также мы имеем прямое соглашение с европейскими организациями – CEN, CENELEC, – добавил он. – Это позволяет нам видеть, какие современные требования принимаются на международном уровне. Кроме того, мы можем вносить и свои предложения по формированию этих требований, по отстаиванию интересов.

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