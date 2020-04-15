Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже

Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже

Некоторые этапы сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире можно провести онлайн или перенести на более поздний срок. Об этом информирует официальный сайт Государственного комитета по стандартизации.


В первую очередь меры направлены на расширение использования средств видеоконференцсвязи, информационных систем и технологий. Например, при сертификации систем управления (менеджмента) и их периодической оценке это может быть реализовано при проведении предварительного и окончательного совещаний, сборе информации для аудита, проверке структурных подразделений организации, объектов выполнения работ, а также процессов. Информация о применении такого способа фиксируется в отчетах по аудиту.

Квалификационные экзамены при сертификации (повторной сертификации) компетентности персонала также возможно проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза субъектам хозяйствования предлагается воспользоваться информационной системой «Уведомительное декларирование», которая функционирует с 2016 года, и не посещать органы по сертификации. Госстандарт подчеркивает, что эта услуга становится все более востребованной. Так, если в прошлом году в системе было зарегистрировано более 3,8 тысячи деклараций, то в I квартале текущего года эта цифра уже превысила 1,4 тысячи. При отсутствии возможности использования данной системы документы для регистрации деклараций можно направлять в орган по сертификации в электронном виде с их последующим представлением по почте.

Данные меры носят временный характер и направлены на то, чтобы учесть риски и возможности субъектов хозяйствования, органов по сертификации и аккредитации в сложившейся эпидемиологической ситуации, не создать препятствий для выпуска продукции в обращение на рынке Беларуси, а также деятельности организаций, обеспечив при этом безопасность товаров и услуг для потребителей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинской границе продолжается реконструкция
В Могилеве в мае будет введен в эксплуатацию экспериментальный «электродом»
Фотофакт: пробки и очереди в Москве после введения пропусков
Макрон подтвердил намерение восстановить Нотр-Дам за пять лет
Профилактика гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции - рекомендации Минздрава
Прогноз погоды на 16 апреля: до 17 градусов тепла, дожди и оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
В Буда-Кошелево вынесли приговор по делу о гибели подростка
Сенатор: консолидация общества — лучшее из изобретенных человечеством лекарств
Делается все для защиты людей, но важна и личная ответственность каждого - мнение
В поездах с нумерованными местами вводится рассадка с учетом рекомендованной социальной дистанции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
В ЕЭК стал вакантным пост министра по таможенному сотрудничеству
Парламент Беларуси 16 апреля рассмотрит пакет документов по развитию евразийской интеграции
Два частных дома горели утром в Минске
Снова дизельгейт: более 250 000 человек подали иск против Volkswagen
В Чехии с 20 апреля разрешат проводить свадьбы, посещать рынки и мастерские
Демонстрационный кластер зеленых энергетических технологий создается в Костюковичском районе
Дания первой в Европе открывает школы и детские сады после введения ограничительных мер из-за пандемии
Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина
Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже
Миллиарды рублей каждый месяц. Владелец ГУМа оценил потери от карантина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ