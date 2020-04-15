Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже

В первую очередь меры направлены на расширение использования средств видеоконференцсвязи, информационных систем и технологий. Например, при сертификации систем управления (менеджмента) и их периодической оценке это может быть реализовано при проведении предварительного и окончательного совещаний, сборе информации для аудита, проверке структурных подразделений организации, объектов выполнения работ, а также процессов. Информация о применении такого способа фиксируется в отчетах по аудиту.Квалификационные экзамены при сертификации (повторной сертификации) компетентности персонала также возможно проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий.Для регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза субъектам хозяйствования предлагается воспользоваться информационной системой «Уведомительное декларирование», которая функционирует с 2016 года, и не посещать органы по сертификации. Госстандарт подчеркивает, что эта услуга становится все более востребованной. Так, если в прошлом году в системе было зарегистрировано более 3,8 тысячи деклараций, то в I квартале текущего года эта цифра уже превысила 1,4 тысячи. При отсутствии возможности использования данной системы документы для регистрации деклараций можно направлять в орган по сертификации в электронном виде с их последующим представлением по почте.Данные меры носят временный характер и направлены на то, чтобы учесть риски и возможности субъектов хозяйствования, органов по сертификации и аккредитации в сложившейся эпидемиологической ситуации, не создать препятствий для выпуска продукции в обращение на рынке Беларуси, а также деятельности организаций, обеспечив при этом безопасность товаров и услуг для потребителей.