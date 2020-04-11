Госстандарт: маски для ношения на лице не подлежат подтверждению соответствия

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БЕЛТА

Для обеспечения единого подхода к вопросам оценки соответствия данных изделий Госстандарт разъясняет следующее.Маски из текстильных и нетканых материалов, которые надеваются человеком для ношения на лице, могут иметь следующее назначение: медицинское; защитное как средство индивидуальной защиты (СИЗ).Маски, предназначенные для медицинского персонала, не подлежат обязательному подтверждению соответствия. На данную продукцию не распространяется действие технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) или Республики Беларусь, и данная продукция не включена в Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Республики Беларусь, пояснили в Госстандарте.Вопросы, связанные с процедурами регистрации и экспертизы безопасности, качества, эффективности масок для медицинского персонала относятся к компетенции Министерства здравоохранения Республики Беларусь.Маски как средство индивидуальной защиты органов дыхания от химических и радиационных факторов являются объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и подлежат подтверждению соответствия его требованиям в форме сертификации.На находящуюся в настоящее время на рынке продукцию, используемую для ношения на лице под наименованиями: повязки, повязки-маски, маски бытовые, повязки бытовые, повязки декоративные, маски декоративные, салфетки лицевые и др. – не распространяется действие технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), в том числе требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), или Республики Беларусь, и данная продукция не включена в Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Республики Беларусь. При реализации данной продукции разрешительные документы о подтверждении соответствия на нее не требуются.Действие ТР ТС 017/2011 также не распространяется на изделия и одежду, предназначенные для одноразового использования (бахилы, накидки, комбинезоны, полукомбинезоны, халаты, фартуки и др.).