За первый квартал 2021 года в интернет-торговле было выявлено порядка 600 нарушений и случаи продажи небезопасной продукции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич во время брифинга по защите внутреннего рынка, который прошел сегодня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
– Также по результатам контрольно-надзорных мероприятий, 90 процентов из которых – мониторинги, было изъято из обращения около 600 наименований продукции, оформлен и запрещен ввоз и обращение 400 наименований. Около 300 документов об оценке соответствия были отменены инспекциями Госстандарта. Структура выявляемой опасной продукции остается прежней: порядка 30 процентов – пищевая, 30 процентов – электротехническая продукция, 40 процентов приходится на товары легкой промышленности, для детей и другие.
Также в Госстандарте продолжают наполнять реестр опасной продукции, ввоз и обращение которой запрещен, и реестр отменных документов соответствия.
Фото из архива БЕЛТА
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Госстандарт констатирует нарушения в сфере онлайн-торговли в первом квартале текущего года
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