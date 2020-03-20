Госсекретариат Совбеза проверит выполнение Директивы № 1 в системе Минэнерго

Государственный секретариат Совета безопасности проверит выполнение Директивы № 1 в системе Минэнерго, пишет БЕЛТА.

"Во исполнение поручения главы государства в период с 23 марта по 4 апреля Государственный секретариат Совета Безопасности изучит организацию работы Минэнерго по выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", —подчеркнули в ведомстве.

Межведомственная рабочая группа проверит состояние дел по всем направлениям Директивы не только в центральном аппарате Минэнерго, но и в ряде его отраслевых государственных организаций.

В этом году подобная проверка состоится также в Минлесхозе и Белкоопсоюзе. Планируется изучение устранения Госстандартом и Минспортом выявленных в 2018—2019 годах недостатков по реализации директивных требований.