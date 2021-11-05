Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков выполнения требований Директивы № 1 в системе Минэнерго

Государственный секретариат Совета Безопасности изучит устранение недостатков при выполнении требований Директивы № 1 в системе Минэнерго. Об этом сообщает БЕЛТА.
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– Во исполнение поручения Главы государства в период с 8 по 18 ноября Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь изучит ход устранения Минэнерго недостатков, выявленных во время проверки в 2020 году выполнения ведомством требований Директивы Президента от 11 марта 2004 года № 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", – рассказали в ведомстве.
Межведомственной рабочей группой ранее была отмечена недостаточная активность Минэнерго как основного организатора деятельности отраслевых организаций по выполнению требований Директивы. В подчиненных структурах был установлен ряд нарушений законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной, радиационной и транспортной безопасности.
В ходе проверки предстоит узнать, наведен ли в отрасли порядок, выполнены ли все рекомендации.