Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков выполнения требований Директивы № 1 в системе Минэнерго

, – рассказали в ведомстве.Межведомственной рабочей группой ранее была отмечена недостаточная активность Минэнерго как основного организатора деятельности отраслевых организаций по выполнению требований Директивы. В подчиненных структурах был установлен ряд нарушений законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной, радиационной и транспортной безопасности.В ходе проверки предстоит узнать, наведен ли в отрасли порядок, выполнены ли все рекомендации.