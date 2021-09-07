Госсекретарь США даст показания по Афганистану перед Сенатом

Дипломат предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям для дачи свидетельских показаний о выводе военного контингента США с афганской территории. Заседание запланировано на 14 сентября. Его целью станет установление причин неподготовленности госдепартамента к непредвиденным обстоятельствам, возникшим во время эвакуации из Кабула.Демократ Роберт Менендес, который руководит комитетом, подчеркнул, что госструктура рассмотрит неудачные переговоры экс-президента США Дональда Трампа с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация. –) и неудачную операцию по выводу американских войск, которую координировала администрация действующего лидера страны Джо Байдена.– пояснил он.Ранее сообщалось, что власти США не эвакуировали из Афганистана примерно две тысячи местных жителей, работавших на американское посольство в Кабуле, и их близких. В их числе оказались студенты и выпускники афганского университета, претенденты на получение специальных американских иммиграционных виз, сотни бывших бойцов спецподразделений республики, которые воевали на стороне США.