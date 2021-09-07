Госсекретарь США даст показания по Афганистану перед Сенатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен даст показания о выводе американских военных из Афганистана перед Сенатом. Об этом пишет The Hill.
Дипломат предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям для дачи свидетельских показаний о выводе военного контингента США с афганской территории. Заседание запланировано на 14 сентября. Его целью станет установление причин неподготовленности госдепартамента к непредвиденным обстоятельствам, возникшим во время эвакуации из Кабула.
Демократ Роберт Менендес, который руководит комитетом, подчеркнул, что госструктура рассмотрит неудачные переговоры экс-президента США Дональда Трампа с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.) и неудачную операцию по выводу американских войск, которую координировала администрация действующего лидера страны Джо Байдена.
– Комитет будет добиваться полного учета этих недостатков, а также оценки того, почему афганские национальные силы обороны и безопасности сдались так быстро, – пояснил он.
Ранее сообщалось, что власти США не эвакуировали из Афганистана примерно две тысячи местных жителей, работавших на американское посольство в Кабуле, и их близких. В их числе оказались студенты и выпускники афганского университета, претенденты на получение специальных американских иммиграционных виз, сотни бывших бойцов спецподразделений республики, которые воевали на стороне США.