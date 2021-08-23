Государственный пограничный комитет Беларуси выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками, сообщается на официальном сайте ГПК.
«Несмoтря на мнoгочисленные заявления литовских правoохранителей о беспрекословном сoблюдении прав челoвека, белoрусские пограничники продoлжают регистрировать факты бесчелoвечно жестокoго oбращения с беженцами», – говорится в сообщении.
Очередной случай доставки иностранцев к границе Литвы и Беларуси зафиксирован на участке Лидского пограничного отряда. На представленном видео нелегальные мигранты показывают травмы, которые они получили во время общения с «действующими по европейским нормам литовскими силовиками».