Госпогранкомитет выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками

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, – говорится в сообщении.Очередной случай доставки иностранцев к границе Литвы и Беларуси зафиксирован на участке Лидского пограничного отряда. На представленном видео нелегальные мигранты показывают травмы, которые они получили во время общения с «действующими по европейским нормам литовскими силовиками».