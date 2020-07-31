Госпогранкомитет прокомментировал ситуацию на белорусско-российской границе

Дежурная служба фиксирует многочисленнные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства, рассказали в ведомстве.

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Государственный пограничный комитет Республики Беларусь продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы.

- Дежурная служба фиксирует многочисленнные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства, - отметили в пресс-службе Госпогранкомитета.

В ведомстве обратили внимание, что с белорусской стороны никаких препятствий нормальному функцинированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны.

- Республика Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает, - подытожили в пресс-службе комитета.