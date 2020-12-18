Госпогранкомитет прокомментировал решение об ограничении въезда в страну в связи с COVID-19

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 624 от 1 ноября 2020 года определены некоторые особенности порядка пересечения границы белорусами и иностранными гражданами в условиях пандемии COVID-19.– прокомментировали в ГПК.При въезде в страну у всех иностранцев (в возрасте от 6 лет) при себе должен быть оригинал или копия справки (в печатном либо электронном виде) с подтверждением отрицательного результата теста на COVID-19. Анализ должен быть выполнен не позднее трех суток до даты въезда. В справке должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, дата проведения и результат исследования (на белорусском, или русском, или английском языке). При отсутствии документа во въезде в Беларусь будет отказано.Гражданам Беларуси и иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории нашей страны, не обязательно иметь при себе справку с результатом теста.Документом утвержден и перечень лиц, на которых не распространяются временные ограничения. Это дипломаты, члены официальных делегаций, водители-международники, иностранцы, въезжающие для работы, медицинской помощи, граждане Беларуси, выезжающие за рубеж по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, для работы, в командировку, получения образования и другие. В том числе исключением являются граждане России, следующие транзитом через Беларусь в Российскую Федерацию.