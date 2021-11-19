Госпогранкомитет ответил на письмо Польши о намерении закрыть грузовое сообщение в пункте пропуска "Кузница"

Государственный пограничный комитет Беларуси получил официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". Информация об этом размещена в Telegram-канале ГПК.
В связи с этим Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны – "Кузница Белостокская"), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб.
Также белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".