Госпогранкомитет ответил на письмо Польши о намерении закрыть грузовое сообщение в пункте пропуска "Кузница"

В связи с этим Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны – "Кузница Белостокская"), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб.Также белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".