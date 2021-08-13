Госпогранкомитет опроверг факт нарушения белорусским пограничником госграницы Литвы

По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, исходя из появившегося в интернете видео неясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек запечатлен на видео., – сказал официальный представитель Государственного пограничного комитета.Кроме того, Антон Бычковский отметил, что белорусские пограничники по одному на границе службу не несут.Официальной информации от литовской стороны в ГПК не поступало.