Государственный пограничный комитет опроверг утверждение, что белорусский пограничник нарушил границу Литвы, сообщает БЕЛТА.
По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, исходя из появившегося в интернете видео неясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек запечатлен на видео. «Фoрму oдежды определить невозможно, принадлежнoсть пoграничных стoлбов также тяжело идентифицировать. В связи с этим утверждать, что на видео белорусский пограничник и событие происходило на белорусско-литовской границе, оснований нет», – сказал официальный представитель Государственного пограничного комитета.
Кроме того, Антон Бычковский отметил, что белорусские пограничники по одному на границе службу не несут.
Официальной информации от литовской стороны в ГПК не поступало.