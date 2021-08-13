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  2. Госпогранкомитет опроверг факт нарушения белорусским пограничником госграницы Литвы

Госпогранкомитет опроверг факт нарушения белорусским пограничником госграницы Литвы

Государственный пограничный комитет опроверг утверждение, что белорусский пограничник нарушил границу Литвы, сообщает БЕЛТА.


По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, исходя из появившегося в интернете видео неясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек запечатлен на видео. «Фoрму oдежды определить невозможно, принадлежнoсть пoграничных стoлбов также тяжело идентифицировать. В связи с этим утверждать, что на видео белорусский пограничник и событие происходило на белорусско-литовской границе, оснований нет», – сказал официальный представитель Государственного пограничного комитета.

Кроме того, Антон Бычковский отметил, что белорусские пограничники по одному на границе службу не несут.

Официальной информации от литовской стороны в ГПК не поступало.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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