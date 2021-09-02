Госпогранкомитет: ни один литовский пункт пропуска за сутки не выполнил договоренности по оформлению грузовиков

В ведомстве отметили, что ни один из литовских пунктов пропуска на границе за минувшие сутки не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Беларуси.Так, сотрудники контрольных органов "Мядининкая" (с белорусской стороны "Каменный Лог") впустили в пункт пропуска 56% от определенного договоренностью количества фур. Латвийские пункты пропуска принимали транспорт ритмично, однако в "Силене" (с белорусской стороны "Урбаны") въехало 75% от количества автомобилей, определенного договоренностью.Отмечается, что в Украину и Польшу грузовики выезжали без задержек.