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Госпогранкомитет: минобороны Польши продолжает публиковать провокационные сообщения

Минобороны Польши публикует видео, сопровождая их заведомо ложной информацией, заявили в Госпогранкомитете.


«В действительности группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошли к польским заграждениям на польской территории, чтобы в очередной раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. По истечении времени одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи, о которой просили женщины и дети, продолжала равнодушно освещать группу беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру», – отметили в ГПК.

В ведомстве добавили, что на место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться в Беларусь. «Так как территория непосредственно у заграждения является польской, подойти к мужчине для оказания первой помощи без нарушения границы было невозможно», – объяснили в Госпогранкомитете.

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Видео: ГПК

«Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих. Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации. При этом Польша продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права», – подытожили в ГПК. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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