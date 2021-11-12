Госпогранкомитет: минобороны Польши продолжает публиковать провокационные сообщения

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ГПК

– отметили в ГПК.В ведомстве добавили, что на место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться в Беларусь.объяснили в Госпогранкомитете.– подытожили в ГПК.