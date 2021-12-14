Госпогранкомитет: компетентность польских спецслужб публично дискредитирована

, – отметили в пресс-службе ГПК.При этом польские спецслужбы не смущал тот факт, что вблизи пункта пропуска «Брузги» находилось порядка 100 журналистов, в том числе иностранных, большинство из которых также были одеты в черные куртки, добавили в Госпогранкомитете., » резюмировали в ГПК.