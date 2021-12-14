Госпогранкомитет: компетентность польских спецслужб публично дискредитирована

В Госпогранкомитете Беларуси ответили на очередной фейк польских спецслужб.
– Сегодня пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын во время конференции продемонстрировал снимок, на котором неотчетливо виден человек в куртке. Несмотря на плохое качество и невозможность идентифицировать лицо, польский представитель целенаправленно публично сообщил заведомо ложную информацию, заявив о том, что это заместитель председателя Госпогранкомитета. Примечательно, что даже ангажированные Польшей источники не рискнули публиковать данную информацию как достоверную и сделали примечание «Надо отметить, что пока снимок, продемонстрированный Жарыным во время пресс-конференции, не опубликован в высоком разрешении. Сложно сказать, что именно на нем изображено и когда он был сделан», – отметили в пресс-службе ГПК.
При этом польские спецслужбы не смущал тот факт, что вблизи пункта пропуска «Брузги» находилось порядка 100 журналистов, в том числе иностранных, большинство из которых также были одеты в черные куртки, добавили в Госпогранкомитете.
» Но после того как польская пропаганда сказала, что журналист из The New York Times является лицом, работающим в интересах Беларуси, удивляться нечему. Это очередной пример того, когда сказать нечего, но очень надо и приходится откровенно лгать, » резюмировали в ГПК.