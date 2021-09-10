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  2. Госпогранкомитет: беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков

Госпогранкомитет: беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков

Несмотря на все призывы международных организаций к гуманному обращению с беженцами, Литва продолжает применять исключительно силовые методы, сообщает ГПК

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Инцидент зафиксирован на участке погранзаставы «Бенякони» Лидского пограничного отряда.

Трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители обнаружили их и задержали на территории Литвы.

Мигранты заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца. В свою очередь, литовские силовики угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза и избивали их. Затем они посадили беженцев в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью.

Видео: ГПК
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