Госпогранкомитет: беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Инцидент зафиксирован на участке погранзаставы «Бенякони» Лидского пограничного отряда.Трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители обнаружили их и задержали на территории Литвы.Мигранты заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца. В свою очередь, литовские силовики угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза и избивали их. Затем они посадили беженцев в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью.Видео: ГПК