Госпогранкомитет: беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков

Несмотря на все призывы международных организаций к гуманному обращению с беженцами, Литва продолжает применять исключительно силовые методы, сообщает ГПК.
Инцидент зафиксирован на участке погранзаставы «Бенякони» Лидского пограничного отряда.
Трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители обнаружили их и задержали на территории Литвы.
Мигранты заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца. В свою очередь, литовские силовики угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза и избивали их. Затем они посадили беженцев в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью.
Видео: ГПК