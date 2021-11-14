Госпогранкомитет Беларуси показал, как поляки в темноте выводили беженцев зажатых в колючих тисках

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В связи с широким распространением информации о «зажатой» между польскими заборами группы беженцев, европейские силовики вместо помощи в очередной раз продемонстрировали «гуманность».Дождавшись ночи, польская сторона забрала около 60 беженцев и увезла в неизвестном направлении. Спустя несколько часов всю эту группу иностранцев польские силовики вывезли на другой участок границы и вытеснили в Беларусь.Эти беженцы присоединились к образовавшемуся в понедельник стихийному лагерю.