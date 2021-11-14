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  2. Госпогранкомитет Беларуси показал, как поляки в темноте выводили беженцев зажатых в колючих тисках

Госпогранкомитет Беларуси показал, как поляки в темноте выводили беженцев зажатых в колючих тисках

Польша забрала «зажатую» у пункта пропуска Кузница группу беженцев и вытеснила ее в Беларусь. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси. 

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В связи с широким распространением информации о «зажатой» между польскими заборами группы беженцев, европейские силовики вместо помощи в очередной раз продемонстрировали «гуманность».

Дождавшись ночи, польская сторона забрала около 60 беженцев и увезла в неизвестном направлении. Спустя несколько часов всю эту группу иностранцев польские силовики вывезли на другой участок границы и вытеснили в Беларусь. 

Эти беженцы присоединились к образовавшемуся в понедельник стихийному лагерю.
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