Помните негодяя, запенившего в ноябре в Минске дверь квартиры и почтовый ящик сотрудницы милиции? Тогда персональные данные милиционеров Центрального РУВД появились в экстремистских телеграм-каналах. И великовозрастный отморозок взял монтажную пену и пошел по одному из адресов. Он нашел жертву – нет, не мужчину-офицера, а хрупкую женщину. Не остановило его даже то, что за дверью могли находиться ребенок, получивший инвалидность после тяжелейшей операции и пожилая женщина-сердечница… Преступник спрятался под маской, темными очками, капюшоном. Но его все равно нашли и он вот-вот услышит приговор.
В суде фигурант охотно позировал на камеру, ухмылялся, рассуждал об офицерской чести... Когда его на предыдущем заседании спросили про ущерб, и потерпевшая назвала сумму, удивился: что так много? А когда девушка сказала, что передаст деньги в помощь деткам с инвалидностью и настояла на почтовом переводе, обвиняемый из клетки съязвил: мол, а что, потовый ящик уже починили? И он еще говорит о раскаянии и признании вины?
(Обновляется)
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Гособвинитель про человека, запенившего дверь милиционеру: вина обвиняемого доказана собранными по делу материалами
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