Гособвинитель про человека, запенившего дверь милиционеру: вина обвиняемого доказана собранными по делу материалами

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В суде фигурант охотно позировал на камеру, ухмылялся, рассуждал об офицерской чести... Когда его на предыдущем заседании спросили про ущерб, и потерпевшая назвала сумму, удивился: что так много? А когда девушка сказала, что передаст деньги в помощь деткам с инвалидностью и настояла на почтовом переводе, обвиняемый из клетки съязвил: мол, а что, потовый ящик уже починили? И он еще говорит о раскаянии и признании вины?(Обновляется)