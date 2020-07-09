Гособвинение начало оглашать сроки, которые просит назначить фигурантам "дела банкиров".





Так, бывшего заместителя Государственного секретаря Совета Безопасности Андрею Втюрину сторона обвинения просит признать виновным и назначить ему наказание по совокупности преступлений – 14 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также прокурор просит лишить его воинского звания "полковник" и конфисковать денежные средства в размере 192 000 долларов.

Также прокурор просит запретить Втюрину занимать определенные должности сроком на 5 лет. Он отметил, что, занимая ответственный пост, Втюрин совершил тяжкое преступление и не раскаялся в содеянном.

Сиводедова гособвинение просит признать виновным и назначить наказание – 7 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, лишить права занимать должности, связанные с выполнением определенного вида деятельности, сроком на 5 лет. А также конфисковать изъятые у Сиводедова 470 000 долларов США и 15 000 евро.

Сторона обвинения попросила применить к Андрею Втюрину закон об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – для частичного сокращения наказания на один год. Аналогичную просьбу прокурор озвучил касательно Сиводедова, Пономарева, Жилина, Горбачева, Казанцева, Касперовича, Подгорного, Покрышко, Пригары и Миловановова. А Бровку и Томченко гособвинение попросило освободить частично (на год) от ограничения свободы. Для фигуранта Шаркова запрошен штраф: 5000 базовых величин.

Обвиняемым Касперовичу и Подгорному гособвинение запросило 7,5 года лишения свободы. Кудасову попросили назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, Зданевичу – 7, Милованову – 6, Пономареву – 3, гражданам России Казанцеву и Горбачеву – 2 лет и трех месяцев, Пригаре – 3 лет, Жилину и Покрышко – по 5 лет лишения свободы каждому. Для Бровки запрошено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а для Томченко – 3,5 года ограничения свободы.







