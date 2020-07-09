Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гособвинение начало оглашать сроки, которые просит назначить фигурантам "дела банкиров"

Гособвинение начало оглашать сроки, которые просит назначить фигурантам "дела банкиров"

Гособвинение начало оглашать сроки, которые просит назначить фигурантам "дела банкиров".


Так, бывшего заместителя Государственного секретаря Совета Безопасности Андрею Втюрину сторона обвинения просит признать виновным и  назначить ему наказание по совокупности преступлений – 14 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также прокурор просит лишить его воинского звания "полковник" и конфисковать денежные средства в размере 192 000 долларов.

Также прокурор просит запретить Втюрину занимать определенные  должности сроком на 5 лет. Он отметил, что, занимая ответственный пост, Втюрин совершил тяжкое преступление и не раскаялся в содеянном.

Сиводедова гособвинение просит признать виновным и назначить наказание – 7 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, лишить права занимать должности, связанные с выполнением определенного вида деятельности, сроком на 5 лет. А также конфисковать изъятые у Сиводедова 470 000 долларов США и 15 000 евро. 

Сторона обвинения попросила применить к Андрею Втюрину закон об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – для частичного сокращения наказания на один год. Аналогичную просьбу прокурор озвучил касательно Сиводедова, Пономарева, Жилина, Горбачева, Казанцева, Касперовича, Подгорного, Покрышко, Пригары и Миловановова. А Бровку и Томченко гособвинение попросило освободить частично (на год) от ограничения свободы. Для фигуранта Шаркова запрошен штраф: 5000 базовых величин.

Обвиняемым Касперовичу и Подгорному гособвинение запросило 7,5 года лишения свободы. Кудасову попросили назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, Зданевичу – 7,  Милованову – 6, Пономареву – 3, гражданам России Казанцеву и Горбачеву –  2 лет и трех месяцев,  Пригаре – 3 лет, Жилину и Покрышко –  по 5 лет лишения свободы каждому. Для Бровки запрошено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а для Томченко – 3,5 года ограничения свободы.



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Кто из молодых футболистов, выступающих в зарубежных первенствах, имеет связь с Беларусью?
В Германии на фоне обвала продаж машин с ДВС – бум электромобилей
Конкурс "Дети — цветки жизни!". Голосование
Луцкий: телевидение нужно сделать институтом обсуждения и решения социальных вопросов
Луцкий: классическим СМИ важно совершенствовать работу в интернете
Милиционер в Могилеве выгуливал служебную собаку. И она по следу нашла хулигана
Могилевские эксперты сумели прочесть листовку из 1941-го, пролежавшую в земле свыше 80-и лет
Сезон охоты на бекаса открывается в субботу
Посол: Беларусь и Украина стремятся к сохранению сотрудничества на уровне регионов
Как все успеть: Наташа Нарывская из Слуцка воспитывает трех дочек, делает подарочные наборы клубники в шоколаде и ведет личный блог в Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не нужно золота ему, зачем – он свой процент имеет
Лукашенко: любая свобода слова ограничена в любом государстве законом, здесь мы наведем порядок
Мамина рубашка и папин пиджак. Ищем стильные вещи в гардеробе родителей
В работе такси выявили 1,7 тысячи нарушений
Смотрите, кто в этом году поборется за победу в конкурсе «Властелин села»
Футбол. Бразилец Силас пополнил минское «Динамо»
Леонид Касинский о повышении престижа службы в белорусской армии
Председатель молодежного парламента Егор Макаревич: мы не можем позволить делить молодежь на свою и чужую
В Беларуси определены медцентры, где можно будет бесплатно сделать ЭКО
Россия может открыть авиасообщение со странами СНГ в августе
Макей отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
Летают, жужжат, опыляют, но не пчелы...
Макей и посол Латвии обсудили перспективы развития сотрудничества
Жителя Лунинецкого района подозревают в убийстве товарища
"Беларуськалий" установил рекорды по выдаче руды, отгрузке и экспорту удобрений
Микроавтобус наехал на пожилую женщину в Минске
Коллекции льняной одежды предприятий «Беллегпрома» покажут в Александрии 11 июля
«Пакет брать будете?» Мы посмотрели, во что минчане складывают свои покупки в магазине
Минчанин похитил из мастерской 17 ноутбуков
ЕЭК: Беларусь добросовестно выполняет обязательства перед ЕАЭС по взаимному информированию в сфере промышленных субсидий
Гособвинение начало оглашать сроки, которые просит назначить фигурантам "дела банкиров"
С приставкой «эко»: за последние шесть лет в два раза больше белорусов стали собирать мусор раздельно
мнение
Елена ЯСКО
Первый хлеб в экологичной упаковке — не комом
Футбол. Юсов усилил «Ислочь»
Зачитаны обвинения в отношении Сиводедова и Втюрина: Верховный суд продолжает рассмотрение «дела банкиров»
Российский космонавт побывал на борту пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon
Более 18 тысяч пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки государственных организаций
Онколог рассказал, влияют ли сети 5G на развитие рака
5 причин есть огурцы каждый день
Погода в пятницу: дожди, грозы и до +28 °С
Стало известно, когда Tesla сделает полностью автономный автомобиль
Лукашенко: на уровне Президента выработана позиция – обязательно альтернатива, конкуренция, столкновение мнений
Перевернувшийся корабль с 4000 авто разрежут вместе с содержимым
Минздрав исключил 12 стран из списка государств, где регистрируются случаи коронавируса
Приобретать продукцию некоторых предприятий теперь можно без процедур закупки
В Белграде продолжаются протесты против введения карантина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ