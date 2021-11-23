Госконтроль Гомельщины выявил нарушения в аренде помещений сельхозпредприятий – уплачено более 17 тыс. рублей

Нарушения законодательства при сдаче в аренду и предоставлении в безвозмездное пользование государственного имущества коммунальных сельскохозяйственных предприятий госконтроль выявил в ходе мониторинга в Жлобинском, Светлогорском и Рогачевском районах.

Речь идет о фактах занижения площади сдаваемого в аренду имущества, сдачи в аренду капитальных строений без государственной регистрации прав на них, передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений без решения органа госуправления, невзыскания с арендаторов платежей, искажении отчетности и других нарушениях.

Так, в Рогачевском районе сельхозпредприятие с марта 2019 года сдавало в аренду частным организациям коровник, площадь которого была занижена по договору более чем вдвое. В итоге сельхозпредприятие недополучило свыше 20 тыс. рублей арендных платежей. Потери понес и бюджет.

В Жлобинском районе организации потребкооперации с мая 2019 года использовали без заключения договора аренды часть здания столовой площадью более 60 кв. метров коммунального сельхозпредприятия. В результате и сельхозпредприятие, и бюджет остались без доходов от сдачи госимущества.

В Рогачевском же районе госконтролеры установили факты уплаты излишних сумм аренды.

Результаты мониторинга рассмотрели на заседании коллегии областного Комитета госконтроля. Райисполкомам предложено наладить контроль за эффективностью использования имущества коммунальной собственности.

– По результатам мониторинга сельхозорганизациями уже уплачено в районные бюджеты более 17 тыс. рублей задолженности по арендной плате, – сообщают в госконтроле Гомельской области.