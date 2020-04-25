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Госкомвоенпром принял участие в республиканском субботнике

Сегодня Госкомвоенпром, а также организации, входящие в его систему, приняли участие в республиканском субботнике.


Свыше 50 работников центрального аппарата Госкомвоенпрома под руководством Председателя комитета Романа Головченко участвовали в мероприятии по приведению в надлежащее состояние закрепленной территории и рабочих мест, благоустройстве мест воинской славы.


Так, Роман Головченко с группой работников Госкомвоенпрома проводили работы по благоустройству двух воинских захоронений в деревне Лусково Юзуфовского сельского совета Минского района. Первое - братская могила 11 воинов-танкистов, погибших 3 июля 1944 года при проведении операции по освобождению Минска. Второе захоронение - могила партизанки - связной отряда особого назначения  Светланы Вениаминовны Хочевской, расстрелянной гитлеровцами в 1943 году.

Роман Головченко во время проведения работ по благоустройству вспомнил слова знаменитого военачальника:

- Один из легендарных маршалов Победы, чье имя неразрывно связано с освобождением Беларуси – Константин Константинович Рокоссовский, в своих мемуарах писал: «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших». Это они, ценой собственной жизни приблизили победу в самой кровопролитной войне и подарили нам высшую духовную ценность – мир. И особенно сегодня, в преддверии 75-летия Великой Победы, мы не могли оставить без внимания и без нашей памяти эти воинские захоронения.




По окончании работ сотрудники Госкомвоенпрома возложили венки к могилам погибших и почтили их память минутой молчания.

От Госкомвоенпрома и организаций, входящих в его систему, в субботнике приняли участие 8 417 работников. Ими на добровольной основе в фонд субботника перечислено свыше 52 000 рублей. Деньги будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

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