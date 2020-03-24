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  2. В Госкомимуществе рассказали о возможностях снижения арендной платы

В Госкомимуществе рассказали о возможностях снижения арендной платы

В соответствии с постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года № 162 «Об установлении размера базовой арендной величины» ее размер с 1 апреля вместо 16 рублей 90 копеек составит 17 рублей 85 копеек, сообщается на официальном сайте Государственного комитета по имуществу.

При этом, правда, размер арендной платы может быть снижен арендодателями путем применения коэффициента спроса в минимальном размере (0,5) либо путем снижения арендодателем процента рентабельности (в случае определения размера арендной платы в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей).

Согласно этому положению при расчете ставки арендной платы к базовой ставке применяются коэффициенты, в том числе коэффициент от 0,5 до 3 включительно, устанавливаемый арендодателем в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) от использования арендуемого имущества по согласованию с государственными органами и иными организациями, согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества, если такое согласование предусмотрено законодательством.

Изменение установленного в договоре аренды коэффициента спроса осуществляется по соглашению сторон и по согласованию с государственными органами и иными организациями, согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества.

Фото: Госкомимущество
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