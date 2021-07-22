На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента "Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом". Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
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Предметом правового регулирования проекта документа являются общественные отношения по временному владению и пользованию имуществом, находящимся в госсобственности, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций находится в собственности Беларуси и ее административно-территориальных единиц.
Отмечается, что проект указа направлен на дальнейшее совершенствование арендных отношений, повышение эффективности использования государственного имущества, а также имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ, и на уточнение отдельных норм Указа от 29 марта 2012 года № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом".
Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 1 августа 2021 года.
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Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом
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