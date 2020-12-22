Госкомимущество изменило порядок подачи и оформления документов для регистрации

В частности, новшества коснутся взаимодействия между нотариусами и регистраторами организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.Так, при представлении интересов лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, нотариусы будут подавать заявление на осуществление административной процедуры в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним исключительно в электронной форме.Подача такого заявления на осуществление административной процедуры будет возможна с 20 июня следующего года после доработки информационных (электронных) ресурсов (систем) Белорусской нотариальной палаты. Направление документов посредством почтовой связи с этой даты может использоваться только в случае технического сбоя, вызвавшего невозможность направления документов в электронном виде.