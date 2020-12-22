С 3 января 2021 года вступают в силу изменения в Инструкцию о порядке подачи и оформления документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, для целей их дальнейшего направления посредством почтовой связи или передачи в виде электронных документов, утвержденную постановлением Государственного комитета по имуществу от 16 декабря 2011 года № 70. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госкомимущества.
В частности, новшества коснутся взаимодействия между нотариусами и регистраторами организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Так, при представлении интересов лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, нотариусы будут подавать заявление на осуществление административной процедуры в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним исключительно в электронной форме.
Подача такого заявления на осуществление административной процедуры будет возможна с 20 июня следующего года после доработки информационных (электронных) ресурсов (систем) Белорусской нотариальной палаты. Направление документов посредством почтовой связи с этой даты может использоваться только в случае технического сбоя, вызвавшего невозможность направления документов в электронном виде.
Опубликовано:
542
Госкомимущество изменило порядок подачи и оформления документов для регистрации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович