Госкомимущество будет проводить осмотр объектов оценки онлайн

Принимая во внимание принятые в ряде регионов решения местных исполнительных и распорядительных органов, предусматривающие недопущение (ограничение) выезда сотрудников организаций в командировки, а также в целях минимизации риска возникновения и распространения острых респираторных инфекций путем исключения непосредственного контакта оценщика с заказчиком оценки, его представителями и иными лицами при проведении осмотра объекта оценки Госкомимущество считает возможным до 1 июня текущего года по согласованию с заказчиком оценки производить осмотр объекта, подлежащего оценке, с использованием средств видеосвязи через интернет в режиме онлайн. Об этом говорится на официальном сайте Государственного комитета по имуществу.
При этом во время проведения такого осмотра оценщику необходимо делать фото (скриншоты) объекта оценки, отражающие его состояние (внешний вид) в том количестве и качестве, которые позволяют однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние (состояние конструктивных элементов, составных частей и принадлежностей, узлов, агрегатов и т.п.) и его месторасположение.
В последующем указанные фотографии включаются исполнителем оценки в качестве приложений в составленный по результатам независимой оценки отчет об оценке.