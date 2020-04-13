Госкомимущество будет проводить осмотр объектов оценки онлайн

При этом во время проведения такого осмотра оценщику необходимо делать фото (скриншоты) объекта оценки, отражающие его состояние (внешний вид) в том количестве и качестве, которые позволяют однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние (состояние конструктивных элементов, составных частей и принадлежностей, узлов, агрегатов и т.п.) и его месторасположение.В последующем указанные фотографии включаются исполнителем оценки в качестве приложений в составленный по результатам независимой оценки отчет об оценке.