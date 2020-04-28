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  2. Госэнергогазнадзор провел около 298 тысяч обследований и проверок

Госэнергогазнадзор провел около 298 тысяч обследований и проверок

Учреждение "Государственный энергетический и газовый надзор" за время своей работы провело уже около 298 тысяч обследований, пишет БЕЛТА 

Фото: gosenergogaznadzor.by

"Госэнергогазнадзор создан в структуре Министерства энергетики с 20 марта 2019 года. Инспекторы провели около 298 тысяч обследований, осмотров, мониторингов и адресных проверок в отношении субъектов хозяйствования и граждан", - отметил генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец.

По его словам, основные нарушения при обследовании частных домов и квартир - провода и кабели проложены по легкосгораемым конструкциям, светильники установлены без защитных плафонов, предусмотренных изготовителем, электропроводка эксплуатируется с поврежденной изоляцией. Кроме того, фиксируются случаи, когда в газоиспользующем оборудовании истек срок эксплуатации, не проводилось его своевременное техобслуживание, отсутствовали акты проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Предприятие выдает в том числе заключения о возможности ввода в эксплуатацию энергоустановок. Инспекторы уже провели около 62 тысяч осмотров для выдачи таких заключений. Еще одно направление - профилактическая работа, информирование о правилах безопасной эксплуатации электрооборудования, теплоустановок, а также безопасного пользования газом в быту.

"Анализируя результаты работы за год, мы планируем и дальше совершенствовать надзорную деятельность. В ближайшей перспективе основное внимание будет уделено таким направлениям, как повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского персонала, усовершенствование программного обеспечения по автоматизации рабочего места инспекторов, оснащение их современными эффективными приборами и оборудованием (тепловизоры, приборы для анализа качества электрической энергии)", - пояснил Александр Озерец.

Госэнергогазнадзор создан для разделения функции производственной и надзорной деятельности в энергетике, а также для контроля за внутренними газопроводами, газовым оборудованием и инженерными системами, обеспечивающими безопасное использование газа в быту. Новая структура создана в процессе реформирования системы управления электроэнергетической отраслью в соответствии с Указом от 28 февраля 2019 года №92.
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