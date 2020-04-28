Госэнергогазнадзор провел около 298 тысяч обследований и проверок

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gosenergogaznadzor.by

, - отметилПо его словам, основные нарушения при обследовании частных домов и квартир - провода и кабели проложены по легкосгораемым конструкциям, светильники установлены без защитных плафонов, предусмотренных изготовителем, электропроводка эксплуатируется с поврежденной изоляцией. Кроме того, фиксируются случаи, когда в газоиспользующем оборудовании истек срок эксплуатации, не проводилось его своевременное техобслуживание, отсутствовали акты проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.Предприятие выдает в том числе заключения о возможности ввода в эксплуатацию энергоустановок. Инспекторы уже провели около 62 тысяч осмотров для выдачи таких заключений. Еще одно направление - профилактическая работа, информирование о правилах безопасной эксплуатации электрооборудования, теплоустановок, а также безопасного пользования газом в быту., - пояснил Александр Озерец.Госэнергогазнадзор создан для разделения функции производственной и надзорной деятельности в энергетике, а также для контроля за внутренними газопроводами, газовым оборудованием и инженерными системами, обеспечивающими безопасное использование газа в быту. Новая структура создана в процессе реформирования системы управления электроэнергетической отраслью в соответствии с Указом от 28 февраля 2019 года №92.