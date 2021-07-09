Сотрудники ГАИ призывают автолюбителей быть более внимательными в жаркую погоду. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на госавтоинспектора ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анну Тиханович.
– В ближайшие дни в стране будет жарко. При высоких температурах водители быстрее устают, становятся менее внимательными, замедляется реакция, у некоторых возникают слабость и сонливость. Также следует помнить, что жара может вызвать обострение хронических заболеваний. Могут быть и сильные головные боли. Таким образом, повышаются риски совершения ДТП, – напомнили в милиции.
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Госавтоинспекция рекомендует водителям быть более внимательными в жаркую погоду
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