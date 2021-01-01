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Госавтоинспекция Минской области информирует

Внимание участников дорожного движения!

В целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий 2 января 2021 года Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог области, а также мест концентрации ДТП по вине нетрезвых водителей. Контроль за дорожным движением будет осуществлен путем обмена экипажами дорожно-патрульной службы ГАИ соседних районов.

Стражи дорог уделят особое внимание выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушениям скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, а также пешеходов-нарушителей.

ГАИ предупреждает водителей о неминуемом наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде!

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный).

Хороших, а главное безопасных выходных! Берегите себя и своих близких!

УГАИ УВД Минского облисполкома

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