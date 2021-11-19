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  2. Госавтоинспекция Минска ищет очевидцев ДТП с несколькими автомобилями на пр. Независимости

Госавтоинспекция Минска ищет очевидцев ДТП с несколькими автомобилями на пр. Независимости

Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев аварии, которая произошла на пр. Независимости. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Вчера примерно в 10:50 на проспекте Независимости, в районе пересечения с МКАД, в аварию попали несколько автомобилей. Черное транспортное средство BMW Х6 без номеров во время перестроения подрезало Renault и скрылось. Водитель Renault экстренно затормозил, машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с еще несколькими авто.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Отдел ГАИ Первомайского РУВД Минска проводит дополнительную проверку.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет сведениями об аварии, обратиться в ГАИ Первомайского РУВД Минска (ул. Белинского, 10) или по номеру (8017) 236-02-02.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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