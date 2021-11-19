Госавтоинспекция Минска ищет очевидцев ДТП с несколькими автомобилями на пр. Независимости

Вчера примерно в 10:50 на проспекте Независимости, в районе пересечения с МКАД, в аварию попали несколько автомобилей. Черное транспортное средство BMW Х6 без номеров во время перестроения подрезало Renault и скрылось. Водитель Renault экстренно затормозил, машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с еще несколькими авто.Транспортные средства получили механические повреждения.Отдел ГАИ Первомайского РУВД Минска проводит дополнительную проверку.Госавтоинспекция просит всех, кто владеет сведениями об аварии, обратиться в ГАИ Первомайского РУВД Минска (ул. Белинского, 10) или по номеру (8017) 236-02-02.