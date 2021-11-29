Госавтоинспекция Минска ищет очевидцев ДТП на МКАД с пострадавшим пешеходом

Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев аварии, в результате которой пострадал пешеход. Об этом сообщают в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
7 ноября примерно в 20:00 водитель транспортного средства "Крайслер Крузер" двигался по МКАД со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Шаранговича во второй полосе движения. В районе съезда на деревню Ярково автомобиль наехал на человека, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, которые могут быть отнесены к категории тяжких.
Очевидцев аварии либо граждан, располагающих какой-либо информацией об инциденте, просят обращаться в ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр. Дзержинского, 3) или звонить по номерам: 8 (017) 239-60-19, 8 (017) 239-60-18 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома