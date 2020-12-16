Госавтоинспекция Гомельщины усиливает работу по профилактике ДТП с участием пешеходов

– комментируетЧто касается пешеходов, то для них по-прежнему актуальным является обозначение себя в темное время световозвращающими элементами. За их неиспользование пешеходов также может ждать наказание.– привела статистикуНа протяжении месяца сотрудники всех служб милиции общественной безопасности проводят усиленную отработку аварийно опасных нерегулируемых пешеходных переходов в утренние и вечерние часы пик.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома