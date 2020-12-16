К этому взывает статистика происшествий с участием пешеходов. Так, в ноябре в регионе произошло 28 ДТП с этой категорией: 9 человек погибли, 20 получили различные травмы. С начала декабря уже зарегистрировано 12 наездов на пешеходов, в которых 2 погибших и 12 раненых. Особенно тревожна ситуация в темное время суток. На этот период приходится большинство ДТП.
– Одной из основных причин совершения наездов на уязвимых участников дорожного движения является непредоставление им водителями транспортных средств преимущества в движении – и особенно в темное время суток, – комментирует начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша. – Поэтому в очередной раз хочется напомнить водителям, что за это правонарушение они могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. При повторении подобного в течение года штраф серьезно возрастает.
Что касается пешеходов, то для них по-прежнему актуальным является обозначение себя в темное время световозвращающими элементами. За их неиспользование пешеходов также может ждать наказание.
– К слову, в текущем году к административной ответственности за данное нарушение в регионе привлечено более 3369 пешеходов, а также всеми сотрудниками милиции на территории Гомельской области с проезжей части удалено 15 813 граждан, – привела статистику официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.
На протяжении месяца сотрудники всех служб милиции общественной безопасности проводят усиленную отработку аварийно опасных нерегулируемых пешеходных переходов в утренние и вечерние часы пик.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Госавтоинспекция Гомельщины усиливает работу по профилактике ДТП с участием пешеходов
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